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"Уральские авиалинии" получили первый лайнер Airbus со специальной конструкцией крыла

Новости Урала
11 мая, 16:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Законцовки крыла типа "шарклет" позволяют улучшить аэродинамические характеристики самолета и сократить расход топлива

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила первый лайнер A321 с шарклетами (специальная конструкция крыла - прим. ТАСС) от производителя Airbus. Об этом сегодня сообщили в пресс- службе перевозчика.

"Уральские авиалинии" получили первый авиалайнер A321 с шарклетами от производителя Airbus. Его планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах", - сказали там.

Общее количество самолетов в парке авиакомпании достигло 42 машины. "Новый авиалайнер выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на перевозку 215 пассажиров. Самолет оснащен законцовками крыла типа "шарклет", которые позволяют улучшить аэродинамические характеристики самолета и сократить расход топлива", - цитирует пресс-служба генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии".

Программа обновления авиапарка стартовала в "Уральских авиалиниях" в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает самолеты. Сейчас в парке 23 самолета А320, 12 - А321, 7 - А319.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. В 2016 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 1 млн человек и составил 6,4 млн пассажиров.

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