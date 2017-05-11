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МЧС России усиливает группировку по борьбе с паводком в Тюменской области

Новости Урала
11 мая, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого более 50 спасателей отряда "Центроспас"

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. МЧС России усиливает группировку по борьбе с последствиями паводка и оказанию помощи пострадавшим в Тюменской области, в регион из Москвы направлены спасатели отряда "Центроспас" и Центра по проведению работ особого риска "Лидер". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток", - сказал представитель МЧС.

В ближайшее время в Тюмень отправится еще один Ил-76, который доставит в зону чрезвычайной ситуации спасателей Центра "Лидер", на оснащении которых - необходимое спасательное оборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по ликвидации последствий паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям. По его словам, большой объем работ предстоит сделать после того, как вода сойдет.

Как сообщили в МЧС, ситуация в Ишиме находится под контролем. Уровень воды в реке Ишим снизился на 3 см. В Ишиме и Ишимском районе подтоплены более 6,6 тыс. садоводческих участков, свыше 100 жилых домов, эвакуированы 420 человек.

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