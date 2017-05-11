Театр "Провинциальные танцы" представит в Челябинске спектакль по басням Эзопа и Крылова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский театр "Провинциальные танцы" - неоднократный обладатель премии "Золотая маска", представит свой новый спектакль "Имаго-ловушка" по мотивам басен Эзопа, Лафонтена и Крылова на сцене Челябинского театра драмы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

"15 мая знаменитый коллектив "Провинциальные танцы" выступит на сцене театра драмы Челябинска, зрители увидят спектакль "Имаго-ловушка". С инициативой выступил челябинский театр современного танца, который прислал соседям приглашение провести совместный вечер", - сообщили там.

В екатеринбургском театре отметили, что отправной точкой для создания спектакля "Имаго-ловушка" послужили басни Эзопа, Лафонтена и Крылова "Стрекоза и муравей" ("Муравей и майский жук", "Муравей и цикада"). "Но, как обычно, у Татьяны Багановой (художественного руководителя и хореографа театра - прим. ТАСС) - это ни в коем случае не иллюстрация истории трудяги-муравья и прекрасной бездельницы-стрекозы. В придуманном измерении отношения персонажей складываются куда сложнее, нежели в дидактических творениях классиков. Стрекоза и муравей - вечная история мужчины и женщины, человека и социума, души и тела", - пояснили в театре, добавив, что в премьера спектакля состоялась в ноябре 2016 года.

Как отметила художественный руководитель челябинского театра современного танца Ольга Пона, "коллективов такого уровня, как "Провинциальные танцы", в Челябинске на гастролях давно не было". "На протяжении двух лет мы приглашаем родственные нам коллективы для совместных выступлений. Это единственный способ показать и рассказать широкой публике о том, что происходит в современной хореографии. За это время у нас в гостях побывали танцовщики из Омска, Уфы и несколько коллективов из Екатеринбурга", - сказала она.

Во втором отделении челябинская труппа покажет спектакль "Встречи". "Премьера этой постановки состоялась в 2015 году, спектакль был номинирован на "Золотую маску". Хореограф Ольга Пона предлагает представить самые разные встречи, которые случаются в нашей жизни, и их разнообразные сценарии", - добавили в пресс-службе правительства.

Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" образован в 1990 году. За это время в труппе поставлено более 30 спектаклей и программ миниатюр, которые были представлены в 53 городах 19 стран мира и 33 городах России, в том числе - во время гастрольных турне, на Днях культуры России за рубежом, международных театральных, музыкальных и хореографических фестивалях. Пять раза труппа проходила стажировку на базе American Dance Festival в США. Десять спектаклей коллектива становились номинантами премии "Золотая маска", коллектив получил пять "Золотых масок".