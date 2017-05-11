Исторический максимум: Ишим переживает сильнейший за историю наблюдений паводок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Город Ишим в Тюменской области с населением порядка 65 тыс. человек второй год подряд переживает сильнейший паводок. Уровень воды в реке Ишим начал резко подниматься перед майскими праздниками и составил в районе города Ишим 976 см, режим ЧС был введен в городе Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатском муниципальных районах. Всего подтоплено более 100 жилых домов, эвакуировано 569 человек.

Оперативную информацию о ситуации в Ишиме доложили президенту России. Владимир Путин попросил сосредоточиться на создании удобных условий временного размещения пострадавших от паводка и ликвидации последствий природного бедствия.

"Большая вода" из Казахстана

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что подъем воды в реке Ишим произошел из-за сброса воды в Сергеевском водохранилище в Казахстане, при этом республиканские власти не оповещали об этом регион. За последние сутки уровень воды в реке впервые снизился - на 3 см, тем не менее из-за прорыва дамбы сегодня началась эвакуация жителей одного из микрорайонов Ишима. Люди размещаются в пунктах временного размещения (ПВР), они обеспечены горячим питанием, организован вывоз имущества.

В свою очередь специалисты Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водных ресурсов Минсельхоза Республики Казахстан заявили, что предпринимают ряд мер по исключению вредного воздействия паводковых вод в бассейне реки Ишим.

Из-за обострения ситуации в Ишиме на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по ликвидации последствий паводка в области и направил в регион специалистов центра "Лидер" и отряда "Центроспас".

В ближайшее время в Тюмени приземлится вылетевший с подмосковного аэродрома Раменское самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток. В ближайшее время в Тюмень отправится еще один Ил-76, который доставит в зону чрезвычайной ситуации спасателей центра "Лидер", на оснащении которых - необходимое спасательное оборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.

Спасение жеребят и "продажа" воды

В связи с возможностью ухудшения обстановки на территории Ишимского района развернуто 13 ПВР общей вместимостью 2084 человек, там находятся 108 человек. Местные жители озабочены не только спасением своего имущества из зоны подтопления, но и домашних животных. Так, к примеру, на протяжении нескольких дней пенсионер из Ишимского района не решался покидать свой частный дом, переживая за животных.

"Спасатели регулярно навещали мужчину, предлагали помощь и сегодня все-таки доставили его в город. Возле села Плешково спасатели оказали помощь местным жителям: целый табун лошадей был сопровожден по воде на свободную территорию. Взрослые животные прошли весь путь по воде самостоятельно, а жеребят спасатели перевозили стреноженными в своих катерах", - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по региону, добавив, что, оказавшись на земле, табун перешел на соседнее пастбище.

В социальных сетях жители региона, готовые принять животных, активно предлагают помощь, оставляя свои контактные данные. Некоторые же восприняли непростую ситуацию с паводком в регионе с юмором и решили опубликовать шуточные объявления о продаже ишимской воды, которой сейчас действительно в избытке.

Прогноз гидрологов

Исторический максимум уровня воды в реке Ишим был зафиксирован в 1941 году - 985 см. Уже сейчас понятно, что последствия нынешнего паводка станут самыми разрушительными за последние 76 лет. По словам губернатора Якушева, пока есть основания полагать, что обстановка в регионе стабилизируется, и дальнейшего повышения уровня воды в реке Ишим происходить не будет. Начальник отдела гидрологических прогнозов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Волковская в свою очередь отметила, что сейчас формируется максимум весеннего паводка, который продлится 7-10 дней.

Из-за подтопления оперативный штаб продлил режим остановки движения на региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково до 22:00 по местному времени (20:00 мск) 12 мая на участке от города Ишима до села Плешково. Глава региона поручил рассмотреть возможность организации движения технологического транспорта повышенной проходимости под контролем МЧС и ГИБДД. Он будет доставлять медикаменты, продукты питания, помогать учащимся добираться до школы.