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СК проверит информацию о строительстве некачественного жилья для сирот на Урале

Новости Урала
11 мая, 20:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Согласно сообщению СМИ, жилье было возведено на улице Молодежной в селе Махнево Алапаевского района Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) начал проверку информации о строительстве некачественного жилья для детей-сирот в Алапаевском районе Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

"11 мая 2017 года на одном из интернет-порталов города Екатеринбурга опубликовано сообщение о том, что несколько семей, проживающие в домах, построенных для детей-сирот, были вынуждены покинуть свое жилье из-за невозможности проживания в нем. Согласно сообщению СМИ, некачественное жилье для детей-сирот (три двухквартирных дома) было возведено на улице Молодежной в селе Махнево Алапаевского района. По данному сообщению средств массовой информации организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В региональном управлении СК добавили, что сотрудники ведомства проверят качество построенных домов. "Кроме того, будет выясняться правомерность действий должностных лиц, ответственных за приемку указанного жилья по окончании строительства. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

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