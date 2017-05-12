Студент из Нигерии на Урале создает из отходов сои биодобавки для профилактики рака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Магистрант Уральского федерального университета (УрФУ) из Нигерии Кингсли Дуру Цхидумага создает биодобавки для инновационных продуктов, которые будут использоваться для профилактики и лечения онкологических заболеваний. Биодобавки создаются на основе отходов производства соевого белка, сообщила ТАСС его научный руководитель, профессор кафедры технологии органического синтеза Химико-технологического института УрФУ Елена Ковалева.

По ее словам, проект реализуется совместно с учеными Национально-исследовательского университета ИТМО из Санкт-Петербурга.

"Обычный йогурт будет насыщаться биологически активными добавками - изофлавоноидами. Кингсли Дуру научился получать их из соевой мелассы - отходов производства соевого белка, которые раньше просто выбрасывали. Эти вещества обладают сильным антиоксидантным и антиканцерогенным действиями. Продукты, насыщенные изофлавоноидами, помогут при профилактике и лечении онкологических заболеваний", - сказала собеседница агентства.

По словам самого Кингсли Дуру Цхидумага, магистранта англоязычной программы "Food Biotechnology", благодаря использованию отходов соевого производства для получения изофлавоноидов, их себестоимость не будет высокой. "Выделенные вещества можно будет добавлять не только в молочные продукты, но и в хлеб, и даже в пиво. Помимо антиканцерогенного действия, изофлавоноиды помогают при диабете, препятствуют развитию ожирения и остеопороза, поэтому мы будем продолжать наши исследования", - подчеркнул Кингсли Дуру Цхидумага.

Он отметил, что "коллеги из Санкт-Петербурга плотно работают с НИИ Онкологии им. Петрова, пациентам которого будет предложено испытать действие йогурта".

Ранее профессор кафедры технологии органического синтеза Химико-технологического института УрФУ Максим Миронов рассказал ТАСС, что в вузе активно развивают медицинские биотехнологии и биоинженерию, в частности получение биологически активных веществ. Так, сотрудники кафедры с коллегами из Уральского отделения (УрО) РАН разрабатывают инновационный препарат на основе соевых экстрактов, который будет способствовать увеличению продолжительности жизни. Кроме того, ученые вуза планируют выращивать плесень и создавать сыворотки для производства отечественных элитных сортов сыра.