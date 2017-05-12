Суд оставил без движения заявление "Тяжмехпресса" о банкротстве УВЗ до конца мая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области оставил без движения заявление о банкротстве научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), которое было подано в начале мая от завода по выпуску тяжелых механических прессов из Воронежа "Тяжмехпресса". Об этом говорится в материалах суда.
"Вынесено определение об оставлении заявления без движения до 29 мая 2017 года", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что завод по выпуску тяжелых механических прессов подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Сумма исковых требований - 12,256 млн рублей.
ОАО "Тяжмехпресс" - единственное в России предприятие по производству тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств и одна из пяти фирм в мире такой большой производственной мощности. Расположено в Воронеже.
НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".