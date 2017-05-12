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В Ишиме построили двухкилометровую земляную дамбу для борьбы с паводком

Новости Урала
12 мая, 9:36 дата обновления: 12 мая, 10:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

В городе подтоплены 5934 дачных участка, 53 жилых дома

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Земляную дамбу протяженностью более двух километров построили в городе Ишим в Тюменской области. За последние сутки уровень воды в реке Ишим снизился на один сантиметр и составил 978 см, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В городе в течение последних суток непрерывно продолжались работы в микрорайоне Серебрянка, завершена отсыпка дамбы протяженностью более двух километров в районе очистных сооружений и на улицах Крайняя и Малая. В работах задействованы 70 самосвалов и 11 единиц землеройной техники. Всю ночь специалисты укрепляли дамбы в восточном промышленном узле. Все службы продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прибыл в Ишим поздно вечером 11 мая и совершил объезд по всем точкам, где ведутся противопаводковые мероприятия.

Ишимское подразделение "Тюменьэнерго" перешло на особый режим работы в связи с высоким уровнем воды. "Для обеспечения контроля за состоянием электросетевого оборудования на участках возможного подтопления на круглосуточное дежурство переведено 15 бригад. В настоящее время в зоне ответственности компании угрозы энергобъектам нет. Несмотря на превышение среднегодовых показателей уровня воды этой весной, аварийных отключений электросетевого оборудования компании в результате воздействия паводка не зафиксировано", - уточнили в пресс-службе "Тюменьэнерго".

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в городе Ишим остаются подтопленными 5934 дачных участка, 53 жилых дома, в Ишимском районе подтоплены 674 дачных дома, 77 жилых домов. Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 583 человека, из них в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 157 человек. Всего на территории Ишимского района развернуто 13 ПВР общей вместимостью на 2084 человек.

В настоящее время из-за сложной гидрологической обстановки режим ЧС действует в городе Ишим, Ишимском, Абатском и Казанском муниципальных районах Тюменской области.

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