Группировка из 50 зауральских спасателей направлена в подтопленный Ишим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Аэромобильная группировка из 50 спасателей направлена из Курганской области в подтопленный город Ишим в Тюменской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

"Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Курганской области окажут помощь населению, оказавшемуся в районах подтоплений вследствие весеннего паводка, а также в выполнении превентивных мероприятий. Аэромобильная группировка в составе 50 человек отправлена с необходимым имуществом, аварийно-спасательным оборудованием и плавательными средствами для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ", - говорится в сообщении.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Ишима, к утру 12 мая уровень воды в реке Ишим снизился на 1 см и составил 978 см. В зоне подтопления находятся 53 жилых дома, эвакуирован 271 человек, в том числе 72 ребенка. В пунктах временного пребывания находятся 90 человек, из них 26 детей. Остальные жители разместились у родственников и знакомых или вернулись из садоводческих товариществ на постоянное место жительства.

В настоящее время из-за сложной гидрологической обстановки режим ЧС действует в городе Ишим, Ишимском, Абатском и Казанском муниципальных районах Тюменской области.

По данным администрации города Кургана, уровень воды в реке Тобол на утро 12 мая составляет 639 см. В связи с подтоплением автодороги в районе моста одного из микрорайонов в Кургане изменено движение семи автобусных маршрутов. По данным ГУ МЧС по Курганской области, неблагоприятное явление наступает при отметке - 700 см, опасное - при отметке 850 см.