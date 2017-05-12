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МЧС: "второй волны" паводка в Ишиме не будет

Новости Урала
12 мая, 10:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

В ближайшие дни ожидается резкое понижение уровня воды, сообщили в ведомстве

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. "Вторая волна" паводка в городе Ишим в Тюменской области не прогнозируется. Снижение уровня воды зафиксировано на всем протяжении реки Ишим, начиная от ее истока, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Юрия Алехина.

"В ближайшие дни мы ожидаем резкое понижение уровня воды. Никакой "второй волны" паводка не было, нет и не будет. Я не знаю, кто это придумал и откуда берутся подобные слухи", - отметил Алехин.

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В пресс-службе добавили, что силы гражданской обороны Ишима продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации. Ведется отсыпка дамб в опасных местах. Работами по борьбе с паводком и ликвидации его последствий на месте руководит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Ишима, к утру 12 мая уровень воды в реке Ишим снизился на 1 см и составил 978 см. В зоне подтопления находятся 53 жилых дома, эвакуирован 271 человек, в том числе 72 ребенка. В пунктах временного пребывания находятся 90 человек, из них 26 детей. Остальные жители разместились у родственников и знакомых или вернулись из садоводческих товариществ на постоянное место жительства.

В настоящее время из-за сложной гидрологической обстановки режим ЧС действует в городе Ишим, Ишимском, Абатском и Казанском муниципальных районах Тюменской области.

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