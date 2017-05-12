Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На складе с пиломатериалами в Екатеринбурге произошел пожар

Новости Урала
12 мая, 12:01 дата обновления: 12 мая, 12:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

Из здания эвакуировано 30 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Склад с пиломатериалами загорелся в Екатеринбурге, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Огонь перекинулся на первый этаж примыкающего к строению административного здания, из него эвакуировано 30 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным местного управления МВД, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Полиция проводит проверку для установления причин возгорания.

"Сообщение о пожаре поступило в 11:54 по местному времени (09:45 мск). По предварительной информации, горит склад с пиломатериалами. Принимаются все меры по локализации огня и недопущению его распространения на рядом расположенное строение. На месте работает 17 единиц пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении. В пресс-службе управления МЧС по региону добавили, что тушение возгорания осложняется отсутствием источников воды в районе пожара.

"Вынуждены осуществлять подвоз воды от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 1 километра от места пожара. Большая горючая загрузка склада способствует быстрому распространению огня. Вплотную к зданию склада пиломатериалов примыкает административное здание, огонь распространился на первый этаж этого здания. Из него самостоятельно эвакуировались 30 человек", - отметили в МЧС.

Там также добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара развернут штаб, создано два участка тушения пожара. Всего в тушении задействована 21 единица техники и более 60 человек личного состава МЧС.

Данные МВД

Руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщил ТАСС, что на месте происшествия работают также сотрудники территориального ОВД.

"Точный материальный ущерб и причина произошедшего будет установлена в ходе начавшейся проверки, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Угрозы местным жителям и близлежащим домам нет. По предварительной информации, горит порядка 100 квадратных метров, но эти данные могут изменяться. Сведения о пострадавших и погибших не поступало", - сказал Горелых. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Маргарита Симонова и Валерий Тодоровский на съемках фильма "Большой"
Агент оттепели: что нужно знать о режиссере фильма "Большой"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
2
СМИ: в центре Рима произошел взрыв
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
6
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листа
7
CNN: самолету президента США из-за некачественного техобслуживания нанесен ущерб в $4 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама