На складе с пиломатериалами в Екатеринбурге произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Склад с пиломатериалами загорелся в Екатеринбурге, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Огонь перекинулся на первый этаж примыкающего к строению административного здания, из него эвакуировано 30 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным местного управления МВД, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Полиция проводит проверку для установления причин возгорания.

"Сообщение о пожаре поступило в 11:54 по местному времени (09:45 мск). По предварительной информации, горит склад с пиломатериалами. Принимаются все меры по локализации огня и недопущению его распространения на рядом расположенное строение. На месте работает 17 единиц пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении. В пресс-службе управления МЧС по региону добавили, что тушение возгорания осложняется отсутствием источников воды в районе пожара.

"Вынуждены осуществлять подвоз воды от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 1 километра от места пожара. Большая горючая загрузка склада способствует быстрому распространению огня. Вплотную к зданию склада пиломатериалов примыкает административное здание, огонь распространился на первый этаж этого здания. Из него самостоятельно эвакуировались 30 человек", - отметили в МЧС.

Там также добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара развернут штаб, создано два участка тушения пожара. Всего в тушении задействована 21 единица техники и более 60 человек личного состава МЧС.

Данные МВД

Руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщил ТАСС, что на месте происшествия работают также сотрудники территориального ОВД.

"Точный материальный ущерб и причина произошедшего будет установлена в ходе начавшейся проверки, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Угрозы местным жителям и близлежащим домам нет. По предварительной информации, горит порядка 100 квадратных метров, но эти данные могут изменяться. Сведения о пострадавших и погибших не поступало", - сказал Горелых.