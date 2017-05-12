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Организатора финансовой пирамиды на Урале будут судить за обман на 110 млн руб.

Новости Урала
12 мая, 12:42 дата обновления: 12 мая, 13:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

По версии следствия, обвиняемый возглавлял организацию ООО "Про-Инвест" и причинил ущерб 760 человекам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Организатор финансовой пирамиды в Екатеринбурге (Свердловская область) предстанет перед судом за обман 760 человек почти на 110 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Лысенко, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В результате неправомерных действий мужчина причинил ущерб 760 гражданам в размере свыше 109 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый возглавлял организацию ООО "Про-Инвест", работавшую по принципу финансовой пирамиды. "Он привлекал деньги, гарантируя вкладчикам получение высокого дохода. Лысенко частично исполнял свои обязательства перед людьми, используя деньги вновь привлеченных граждан", - добавили там.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, головной офис организации находился в этом городе. Кроме него функционировало 10 филиалов: в Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Качканаре, Красноуральске, Серове, Североуральске, Кушве, Каменске-Уральском и Краснотурьинске.

С гражданами заключались агентские договоры, на основании которых клиенты вносили денежные средства в размере 50% от ранее взятого в банках кредита, а фирма брала на себя обязательства по полному погашению их задолженности. Однако свои обязательства она не исполнила, 24 ноября 2014 года офисы компании прекратили свою деятельность.

Сыщики уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину в Санкт-Петербурге. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.-

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