Спасатели проедут по изолированным из-за паводка деревням в Тюменской области

Собянин: дома-памятники могут войти в программу реновации, но не пойдут под сносОбщество 12 мая, 15:15
Следствие вновь отказало в возбуждении дела на Павленского о домогательствахПроисшествия 12 мая, 15:10
Гурьев: "Фосагро" ежегодно выделяет РШФ 30 млн рублей, компания довольна сотрудничествомСпорт 12 мая, 15:10
МГУ и СПбГУ возглавили список самых эффективных грантополучателей РНФНаука 12 мая, 15:10
Собянин поддержал идею общественного контроля проекта реновацииОбщество 12 мая, 15:09
"Транснефть" поможет Музеям Кремля в реставрации Успенского собораКультура 12 мая, 15:05
Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменовСпорт 12 мая, 14:59
Запретительный закон или водяные пушки: как российские порты борются с угольной пыльюОбщество 12 мая, 14:55
Колобков: Крым является подходящим регионом для размещения ряда олимпийских базСпорт 12 мая, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Спасатели проедут по населенным пунктам в Абатском районе Тюменской области, которые оказались в изоляции из-за подтопления, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
"Семь деревень Абатского района - Максимова, Бурдина, Водолазова, Фирсова, Ефимова, Бокова, Лихачева - из-за подтопления автодороги оказались в изоляции. Общая численность проживающих - 325 человек, из них 73 ребенка. Оперативные группы проедут в каждый населенный пункт, оставшийся без дорожного сообщения, чтобы определить социально-бытовые потребности граждан, прежде всего обеспеченность продуктами питания, наличие медицинской помощи, связи", - говорится в сообщении.
По информации местных властей, организована лодочная переправа, имеются объездные пути, жизнеобеспечение населения поддерживается на должном уровне. "При необходимости доставка любых грузов будет организована незамедлительно. Власти и спасатели не исключают, что, возможно, потребуется эвакуация. В зоне наводнения работает авиация Ми-8 МЧС России, которая выполняет функции мониторинга обстановки, доставки специалистов и грузов к местам назначения и может эвакуировать людей с особо сложных участков местности", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время подтопленных жилых домов и социально значимых объектов в Абатском районе нет. "Исходя из ожидаемого ухудшения ситуации и угрозой подтопления, заблаговременно эвакуированы 51 человек, из которых 31 ребенок. Только четверо поселились в пункте временного размещения, остальные пожелали остановиться у родственников", - пояснили в пресс-службе.
Режим ЧС был введен в Абатском муниципальном районе 11 мая. Население путем подворового обхода оповещено об осложнении гидрологической обстановки.