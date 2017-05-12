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Спасатели проедут по изолированным из-за паводка деревням в Тюменской области

Новости Урала
12 мая, 15:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

Общая численность проживающих в семи населенных пунктах 325 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Спасатели проедут по населенным пунктам в Абатском районе Тюменской области, которые оказались в изоляции из-за подтопления, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

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© Сергей Бобылев/ТАСС

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"Семь деревень Абатского района - Максимова, Бурдина, Водолазова, Фирсова, Ефимова, Бокова, Лихачева - из-за подтопления автодороги оказались в изоляции. Общая численность проживающих - 325 человек, из них 73 ребенка. Оперативные группы проедут в каждый населенный пункт, оставшийся без дорожного сообщения, чтобы определить социально-бытовые потребности граждан, прежде всего обеспеченность продуктами питания, наличие медицинской помощи, связи", - говорится в сообщении.

По информации местных властей, организована лодочная переправа, имеются объездные пути, жизнеобеспечение населения поддерживается на должном уровне. "При необходимости доставка любых грузов будет организована незамедлительно. Власти и спасатели не исключают, что, возможно, потребуется эвакуация. В зоне наводнения работает авиация Ми-8 МЧС России, которая выполняет функции мониторинга обстановки, доставки специалистов и грузов к местам назначения и может эвакуировать людей с особо сложных участков местности", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время подтопленных жилых домов и социально значимых объектов в Абатском районе нет. "Исходя из ожидаемого ухудшения ситуации и угрозой подтопления, заблаговременно эвакуированы 51 человек, из которых 31 ребенок. Только четверо поселились в пункте временного размещения, остальные пожелали остановиться у родственников", - пояснили в пресс-службе.

Режим ЧС был введен в Абатском муниципальном районе 11 мая. Население путем подворового обхода оповещено об осложнении гидрологической обстановки.

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