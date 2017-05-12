Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейший челябинский свинокомплекс вводит новую экологичную систему переработки отходов

Новости Урала
12 мая, 16:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

Предприятие планирует производить из них высококачественное органическое удобрение

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Крупнейший агрокомплекс Челябинской области "Ариант", являющийся основным производителем свинины в регионе, внедряет новую систему переработки биологических отходов. Предприятие планирует производить из них высококачественное органическое удобрение, интерес к которому уже проявляют местные фермеры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Чтобы снизить экологическую нагрузку на территорию, где работают свинокомплексы, и одновременно получить экономический эффект, "Ариант" начал внедрять современную передовую технологию сепарации навоза, которая позволит снизить объем получаемых отходов и производить из них органическое удобрение более высокого качества для всех видов сельскохозяйственных культур. Первым участок сепарации получит свинокомплекс "Михири", где уже в мае планируется завершить работы по строительству нового объекта", - сообщили в пресс-службе, добавив, что до конца года подобными участками сепарации будут оснащены все 11 производственных площадок предприятия.

Суть технологии заключается в разделении навоза на твердую и жидкую фракции. "Удобрение, которое планируется производить из твердой фракции, будет отличаться равномерным распределением питательных веществ. В таком виде навоз будет значительно быстрее проникать в почву, предотвращая утечку аммиака и, следовательно, неприятного запаха. Новый продукт планируется также сертифицировать, внести в государственный реестр, после чего удобрение может приносить прибыль", - пояснили в пресс-службе.

Оставшаяся жидкая фракция будет превращаться в удобрение по традиционной схеме, но ее будет значительно меньше. "В настоящее время на всех площадках "Арианта" навоз по комбинированной самотечной системе сначала поступает в бетонные ванны, затем в железобетонный резервуар канализационной насосной станции, где он перемешивается, обрабатывается специальным препаратом и поступает в герметичные навозохранилища. В них навоз выдерживается шесть месяцев и превращается за счет процесса брожения в органическое удобрение", - говорится в сообщении.

Интерес к новому удобрению уже проявляют местные фермеры, говорят в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
3
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
СМИ: в центре Рима произошел взрыв
6
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
7
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама