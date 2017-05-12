Крупнейший челябинский свинокомплекс вводит новую экологичную систему переработки отходов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Крупнейший агрокомплекс Челябинской области "Ариант", являющийся основным производителем свинины в регионе, внедряет новую систему переработки биологических отходов. Предприятие планирует производить из них высококачественное органическое удобрение, интерес к которому уже проявляют местные фермеры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Чтобы снизить экологическую нагрузку на территорию, где работают свинокомплексы, и одновременно получить экономический эффект, "Ариант" начал внедрять современную передовую технологию сепарации навоза, которая позволит снизить объем получаемых отходов и производить из них органическое удобрение более высокого качества для всех видов сельскохозяйственных культур. Первым участок сепарации получит свинокомплекс "Михири", где уже в мае планируется завершить работы по строительству нового объекта", - сообщили в пресс-службе, добавив, что до конца года подобными участками сепарации будут оснащены все 11 производственных площадок предприятия.
Суть технологии заключается в разделении навоза на твердую и жидкую фракции. "Удобрение, которое планируется производить из твердой фракции, будет отличаться равномерным распределением питательных веществ. В таком виде навоз будет значительно быстрее проникать в почву, предотвращая утечку аммиака и, следовательно, неприятного запаха. Новый продукт планируется также сертифицировать, внести в государственный реестр, после чего удобрение может приносить прибыль", - пояснили в пресс-службе.
Оставшаяся жидкая фракция будет превращаться в удобрение по традиционной схеме, но ее будет значительно меньше. "В настоящее время на всех площадках "Арианта" навоз по комбинированной самотечной системе сначала поступает в бетонные ванны, затем в железобетонный резервуар канализационной насосной станции, где он перемешивается, обрабатывается специальным препаратом и поступает в герметичные навозохранилища. В них навоз выдерживается шесть месяцев и превращается за счет процесса брожения в органическое удобрение", - говорится в сообщении.
Интерес к новому удобрению уже проявляют местные фермеры, говорят в пресс-службе.