Два вуза на Урале и в Сибири продолжают работать с приостановленной лицензией

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Красноярский филиал Университета российского инновационного образования (УРИО) и Уральский финансово-юридический институт, чьи лицензии приостановлены Рособрнадзором, пока продолжают работу. Об этом ТАСС сообщили в вузах.

"Никаких официальных документов мы не получали. Работа образовательного учреждения не остановлена", - сообщили в Уральском финансово-юридическом институте.

В приемной комиссии филиала УРИО также сообщили, что работа вуза продолжается, отметив, что в стенах вуза выдаются дипломы не только УРИО. Учебное заведение имеет соглашения с Московским инновационным университетом (по очному образованию) и Международным инновационным университетом города Сочи (по заочному образованию), и его выпускники имеют возможность получать дипломы этих учреждений.

Красноярский филиал УРИО является правопреемником филиала Университета РАО. Филиал имеет три факультета: экономики и бизнеса, юридический и психологический, на которых обучаются 1500 студентов из Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, Алтайского края. Учредителем является ЗАО "Факел", имеющее юридический адрес в Москве.

Как сообщал ТАСС ранее, Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Уральского финансово-юридического института, Московского областного гуманитарного института, красноярского филиала Университета российского инновационного образования.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.