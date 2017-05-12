Губернатор Тюменской области: ситуация с паводком в Ишиме стабилизируется

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Паводковая ситуация в городе Ишим нормализуется. Об этом сообщил журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
"Паводки этого и прошлого года в Ишиме совершенно разные как по природе своего образования, так и по масштабам бедствия. В 2017 году ситуация намного лучше, уже можно говорить о ее стабилизации", - отметил глава региона. Якушев добавил, что в 2016 году огромный поток воды принесли две малых реки - Мергень и Карасуль, в зону подтопления попали 1358 домов.
"Чтобы исключить паводок на малых реках, мы прочистили их русла, подмостовые пространства, углубили дно, построили мощный водоотводной канал. Эти мероприятия позволили нам забыть прошлогоднюю историю и ликвидировать возможную угрозу подтопления в этом году со стороны малых рек, нынче большая вода пришла из Казахстана", - пояснил он. Губернатор уточнил, что материальный ущерб в этом году по прогнозам будет существенно меньше прошлогоднего.
"В паводке 2016 года пострадали в основном дома, в этом году - дачные участки. По каждому случаю будем разбираться отдельно, ведь для кого-то дачные участки - это единственное жилье. Комиссия муниципалитета уже приступила к оценке причиненного ущерба. Как и в прошлом году, никого не бросим, ситуация под контролем и никаких оснований для панических настроений нет", - подчеркнул Якушев, отметив, что "главная задача - удержать огромный объем воды, чтобы гидротехнические сооружения выстояли".
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что уровень воды в реке Ишим составляет 978 см. В Ишиме остаются подтоплены 5934 дачных участка, 53 жилых дома. В Ишимском районе подтоплены 674 дачных дома, 77 жилых домов. Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 583 человека, из них в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 157 человек.
На территории Ишимского района развернуто 13 ПВР общей вместимостью на 2084 человек. Всего к работам привлечены более 950 человек и 220 единиц техники, из них 69 плавсредств, в том числе от МЧС России - 672 человека и 104 единицы техники, в том числе 48 плавсредств, одно воздушное судно и беспилотные летательные аппараты.