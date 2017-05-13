Более тысячи человек ликвидируют последствия паводка в Тюменской области

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Группировка по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению в Тюменской области за сутки увеличена еще на 100 человек, ее общая численность превысила 1 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Общая группировка сил и средств составляет 1055 человек и 275 единиц техники, из них 73 плавсредства, одно воздушное судно и беспилотные летательные аппараты", - сказал собеседник агентства. В зоне подтопления работает оперативная группа МЧС России, которую возглавляет замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов. Он координирует работы по борьбе с паводком и оказанию помощи пострадавшим.

Спасатели продолжают укреплять дамбы, чтобы не допустить дальнейшего подтопления жилых домов в городе Ишиме. "Отсыпано более 64 тыс. кубометров грунта, укреплено свыше 14 км защитных дамб. Одновременно оказывается адресная помощь населению, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды", - рассказали в МЧС.

В Ишиме и Ишимском районе остаются подтопленными 130 жилых домов и придомовых территорий, более 6600 нежилых садоводческих участков в пойменной части реки. Отселены 584 человека, в том числе 149 детей. 162 человека находятся в пункте временного размещения.

По информации МЧС, в районе Ишима обстановка стабилизируется, в течение суток уровень воды снизился еще на 3 см, но теперь паводковая волна смещается ниже по течению реки Ишим, существует угроза подтопления населенных пунктов в Абатском районе Тюменской области. "В зону возможного подтопления могут попасть территории семи сельских поселений (Тушнолобовского, Банниковского, Шевыринского, Абатского, Коневского, Ощепковского и Назаровского)", - сказал собеседник агентства. В целях безопасности спасатели совместно с местными властями уже эвакуировали 63 человека, половина из которых дети.

Паводок подтопил автодорогу, отрезав прямое сообщение с семью населенными пунктами. В пяти из них спасатели организовали лодочную переправу, транспортное сообщение с двумя населенными пунктами осуществляется по объездным путям. "В Абатском районе круглосуточно дежурят бригады скорой медицинской помощи и пожарно-спасательных подразделений МЧС России, создан семидневный запас продовольствия и предметов первой необходимости", - сообщили в МЧС.