Четыре человека погибли и один пострадал при пожаре в общежитии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще один пострадал при пожаре в поселке Рефтинский Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В поселке Рефтинский произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Подробности выясняются", - говорится в сообщении ведомства.

Руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в свою очередь, сообщил ТАСС, что пожар произошел в одной из комнат общежития, расположенного в поселке. "В субботу утром в дежурную часть отдела полиции Асбеста поступило сообщение о пожаре в одной из комнат общежития на пятом этаже в поселке Рефтинский. На месте ЧП работают сотрудники территориального ОВД, которые обеспечивают порядок на месте происшествия, а также представители СК, прокуратуры, специалисты МЧС. Сыщики уголовного розыска установили, что при пожаре погибли три женщины и один мужчина, на данный момент пожар потушен", - сказал Горелых.

По его словам, еще один человек доставлен в больницу - инвалид 1960 года рождения. Еще более 50 человек были эвакуированы.

"Полиция установила личности погибших - это местные жители. Также установлена хозяйка квартиры общежития, где произошел пожар. Она уже неделю не проживала в комнате. Полиция отрабатывает несколько версий произошедшего, в том числе неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки, также полиция выясняет, когда в последний раз проходила проверка пожарной безопасности в общежитии", - уточнил Горелых.

Как сообщил ТАСС старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Она предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"В рамках уголовного дела сотрудники СК совместно с МЧС и полицией выясняют обстоятельства возгорания. Назначается комплекс необходимых экспертиз. Совместно с МЧС выясняем причины и источник возгорания", - сказал он.

Жильцы накануне принесли электрическую плитку

Прокуратура города Асбеста также организовала проверку в связи с гибелью четырех человек при пожаре в поселке Рефтинский. "По предварительной информации, указанный дом ранее являлся общежитием коридорного типа, прокуратура выясняет, когда он был переведен в разряд жилых многоквартирных домов. Предварительно, жильцы одной из квартир накануне принесли электрическую плитку", - сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.