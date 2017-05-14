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В Викуловском районе Тюменской области ожидается волна паводка

Новости Урала
14 мая, 8:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, мая. /ТАСС

На место вылетел губернатор Тюменской области Владимир Якушев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вылетел на вертолете из Ишима в Викуловский район, где готовятся к приближающейся волне паводка. За прошедшие сутки уровень реки Ишим там поднялся на 36 см и достиг отметки 692 см, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Тюменской области координирует борьбу с паводком в Викуловском районе. Владимир Якушев осмотрит, как идет укрепление дамб, проведет заседание оперативного штаба. Накануне губернатор сообщил по видеосвязи министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиру Пучкову, что регион располагает достаточными силами и средствами для борьбы с паводком и ликвидации его последствий", - сообщили там.

Глава области заметил, что паводковая ситуация в городе Ишиме и селе Абатском находится под контролем. "По состоянию на утро 14 мая уровень реки Ишим в районе города Ишима снизился на семь сантиметров и составил 966 см, в селе Абатском вода прибыла на 21 см, там уровень воды в реке - 1136 см", - отметили в пресс-службе.

Ночью были завершены основные работы по защите от паводка участка федеральной автотрассы Тюмень - Омск на территории Абатского района. "Вода подошла очень близко к федеральной автомагистрали в районе села Абатское. Перекрытие даже одной полосы движения для производства работ сразу привело к образованию огромной пробки. Полной остановки движения на автотрассе, по которой проходит около 10 тыс. автомашин в сутки, допустить нельзя", - цитирует пресс-служба слова Якушева.

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, в Ишиме остается подтоплено 5934 нежилых садоводческих участка и 53 жилых дома. В Ишимском муниципальном районе подтоплено 674 нежилых садоводческих участка и 77 жилых домов, на территории Абатского района подтопленных домов нет.

"В целях обеспечения защиты населения, а также с целью минимизации последствий паводка на территории Тюменской области задействовано 1089 человек, 295 единиц техники (в том числе 82 плавсредства), из них от МЧС - 714 человек, 128 единиц техники (в том числе 57 плавсредств)", - добавили в ведомстве.

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