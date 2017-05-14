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СК проверяет информацию о происшествии на батуте в Тюмени, в котором пострадал ребенок

Новости Урала
14 мая, 9:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, мая. /ТАСС

Ребенок получил травму головы и был госпитализирован

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Следователи Тюменской области организовали доследственнную проверку по сообщениям СМИ о происшествии на батуте в Тюмени. По данным местных СМИ, 13 мая сильный ветер перевернул батут с детьми, один ребенок получил травму головы и был госпитализирован.

"В дневное время в результате порыва ветра перевернулся батут, расположенный в районе пруда Южный Калининского района города Тюмени, в результате чего ребенок получил травму головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "Кроме того, следователями будет установлен владелец батута, проверена законность использования батута. По результатам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили там.

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