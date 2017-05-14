Спасатели МЧС ведут восстановительные работы в пострадавшей от паводка Тюменской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России в круглосуточном режиме ведут инженерные и восстановительные работы в пострадавшем от паводка городе Ишим Тюменской области. Оснащение спасательных подразделений позволяет им выполнять широкий спектр сложных задач в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
"Специалисты Центра "Лидер" задействовали водолазные станции и моторные лодки, которые обеспечивают проведение высокотехнологичных подводных и надводных работ. Для выявления уязвимых участков дамб на территории Ишима водолазы обследуют инженерные сооружения и береговую линию подтопленного района. Для подводного исследования на снаряжение водолазов крепятся подводные камеры, передающие изображение оператору в высоком разрешении. Анализ полученной информации дает возможность корректировать наземные работы по укреплению дамб", - сообщили там.
"Наши специалисты участвовали в ликвидации последствий паводков и наводнений не только на территории РФ, но и за рубежом. Например, водолазы Центра постоянно задействуются во время различных стихийных бедствий для проведения аварийно-спасательных работ и подводного исследования во время инженерных работ", - передает пресс-служба ведомства слова начальника управления Центра "Лидер" Петра Гриценко.
В пресс-службе также отметили, что в Ишиме спасатели отряда "Центроспас" продолжают укрепление гидротехнических сооружений по всей территории города. "В районе Серебрянка проводится укрепление земляных насыпей, которые защищают городские очистные сооружения, затопление которых могло привести к биологическому загрязнению нескольких районов. Также специалисты отряда организовали переправу для людей, которые следуют из пригородных районов в город и обратно, через подтопленные участки дорог", - добавили там.