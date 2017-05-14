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Эпидситуация в пострадавшей от паводка Тюменской области стабильна

Новости Урала
14 мая, 12:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, мая. /ТАСС

В регионе проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения заболеваний, сообщили в Роспотребнадзоре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в пострадавших от паводка районах Тюменской области стабильна, в регионе проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения заболеваний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с весенним половодьем в ряде субъектов РФ в зонах подтопления органами Роспотребнадзора продолжается контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных водоисточников, а также за организацией питания и водоснабжения населения. Наиболее сложная паводковая ситуация остается в Тюменской области. Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ усилен контроль за соблюдением санитарных требований условий питания, водоснабжения и проживания в пунктах временного размещения", - сообщили в ведомстве.

По его данным, на 14 мая исследовано более 160 проб воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения и 38 проб готовой пищевой продукции. "Эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области сообщал, что в Ишиме подтоплены 5934 нежилых садоводческих участка и 53 жилых дома. В Ишимском муниципальном районе подтоплены 674 нежилых садоводческих участка и 77 жилых домов, на территории Абатского района подтопленных домов нет. Волна паводка ожидается в Викуловском районе Тюменской области, за прошедшие сутки уровень реки Ишим там поднялся на 36 см до отметки 692 см.

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