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Губернатор Якушев на месте координирует подготовку ко второй волне паводка в Викулово

Новости Урала
14 мая, 13:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, мая. /ТАСС

Глава Тюменской области отметил, что одна из самых сложнейших точек - ситуация на улице Ишимской

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прибыл в Викулово и на месте координирует работу по подготовке села ко второй волне паводка. Губернатор осмотрел гидротехнические сооружения и склады для эвакуации имущества из домов, которые могут попасть в зону подтопления, сообщили в пресс-службе региона.

"Основной объем работ по подготовке у нас выполнен, и есть еще двое суток, так как вторую волну мы ожидаем во вторник-среду. Одна из самых сложнейших точек - это ситуация на улице Ишимской: к сожалению там большое количество домов стоят прямо на берегу, поэтому придется наращивать дамбу в ручном режиме, перетаскивать мешки с грунтом. Это, конечно, усложнит работу, но мы должны мобилизоваться и максимальный объем работы сделать, за сегодня и за завтра. Это задача номер один, отсюда вода однозначно будет подпирать, если мы эту работу не сделаем, то определенное количество домов уйдет под воду, этого допустить никак нельзя", - рассказал губернатор.

Якушев добавил, что была поставлена задача по подготовке складов для имущества жителей Викулово. "Если вода все же подойдет к домам, у жителей будет возможность эвакуировать мебель и другое имущество. По складам я проехался, объем приличный, там сухо и все имущество будет сохранено, если вода вдруг подойдет и необходимость в них будет. Но нужно ставить задачу максимум и сделать все необходимое, чтобы вода в Викулово не зашла", - добавил губернатор.

Ранее глава области заметил, что паводковая ситуация в городе Ишиме и селе Абатском находится под контролем. "По состоянию на утро 14 мая уровень реки Ишим в районе города Ишима снизился на семь сантиметров и составил 966 см, в селе Абатском вода прибыла на 21 см, там уровень воды в реке - 1136 см", - отметили в пресс-службе.

Ночью были завершены основные работы по защите от паводка участка федеральной автотрассы Тюмень - Омск на территории Абатского района. "Вода подошла очень близко к федеральной автомагистрали в районе села Абатское. Перекрытие даже одной полосы движения для производства работ сразу привело к образованию огромной пробки. Полной остановки движения на автотрассе, по которой проходит около 10 тыс. автомашин в сутки, допустить нельзя", - цитирует пресс-служба слова Якушева.

 

Данные ГУ МЧС

 

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, в Ишиме остается подтоплено 5934 нежилых садоводческих участка и 53 жилых дома. В Ишимском муниципальном районе подтоплено 674 нежилых садоводческих участка и 77 жилых домов, на территории Абатского района подтопленных домов нет.

"В целях обеспечения защиты населения, а также с целью минимизации последствий паводка на территории Тюменской области задействовано 1089 человек, 295 единиц техники (в том числе 82 плавсредства), из них от МЧС - 714 человек, 128 единиц техники (в том числе 57 плавсредств)", - добавили в ведомстве.

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