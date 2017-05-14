Танк-памятник горел в Нижнем Тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Танк-памятник "уралвагонзаводцам" - создателям танка Т-72" горел в воскресенье в Нижнем Тагиле, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
"Информацию о возгорании на площади Танкостроителей в пожарно-спасательную службу передал горожанин, проезжавший мимо. Из смотрового окна танка-памятника шел дым, горела внутренняя обшивка", - говорится в сообщении.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, полагают в ведомстве, отмечая, что смотровое окно боевой машины, установленной на постаменте, было открыто.
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили танк, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены через 20 минут после поступления сообщения об инциденте. С внешней стороны памятник от огня не пострадал, добавили в главке.