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Спасатели ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 37,5 га в Челябинской области

Новости Урала
15 мая, 8:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

Большинство возгораний произошло на территории Чебаркульского и Шершневского лесничеств

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали десять лесных пожаров на площади 37,5 га в Челябинской области за минувшие выходные. Об этом сообщили в ГУ лесами региона.

"За минувшие выходные на Южном Урале ликвидировали десять лесных пожаров на площади 37,57 га. Три возгорания произошло в Чебаркульском лесничестве, по два - в Красноармейском и других лесничествах. На тушении лесных пожаров были задействованы 69 человек, 28 единиц техники", - уточнили в управлении.

По состоянию на утро 15 мая на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 297 пожаров на площади 2591,88 га. Большинство возгораний произошло на территории Чебаркульского и Шершневского лесничеств.

С 30 апреля по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим.

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