На Урале шесть детей госпитализированы с признаками отравления лекарствами

В Тюменской области вдвое сократилось количество подтопленных жилых домовНовости Урала 15 мая, 10:13
Кронпринц Дании пригласил хоккейных болельщиков из России на ЧМ-2018Спорт 15 мая, 10:08
Американский хоккеист ван Римсдайк выделил одноклубника Панарина в составе сборной РоссииСпорт 15 мая, 10:07
"За мной стоит большая африканская семья": как русский сын нашел отца в ТанзанииВ стране 15 мая, 10:00
Свердловская ОЭЗ "Титановая долина" до конца года начнет газификацию промплощадокНовости Урала 15 мая, 9:56
Мэр Якутска: двукратный чемпион мира по борьбе Лебедев завершил спортивную карьеруСпорт 15 мая, 9:50
Глава района в Бурятии получил условный срок за выделение земли около Байкала под дачиСибирь 15 мая, 9:30
Иркутский губернатор: жителей пострадавшей в результате пожаров Бубновки расселятСибирь 15 мая, 9:13
На Урале шесть детей госпитализированы с признаками отравления лекарствамиНовости Урала 15 мая, 9:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Шесть детей доставлены в больницу города Артемовского в Свердловской области с признаками медикаментозного отравления. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Установлено, что вечером 14 мая шесть детей - жителей Артемовского городского округа в возрасте от 9 до 13 лет - во время совместной прогулки в отсутствие взрослых около села Большое Трифоново нашли и употребили медицинский препарат бронхолитического действия. Дети были госпитализированы в больницу с признаками медикаментозного отравления. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, состояние детей удовлетворительное.
"Будут проверены условия проживания несовершеннолетних, дана оценка проведенной предупредительной работы органами профилактики, а также установлены причины нахождения несовершеннолетних без присмотра родителей. Кроме того, будут устанавливаться обстоятельства нахождения медицинских препаратов с истекшим сроком годности в лесополосе возле села Большое Трифоново", - резюмировали в пресс-службе надзорного ведомства.