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На Урале шесть детей госпитализированы с признаками отравления лекарствами

Новости Урала
15 мая, 9:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

Дети нашли медицинский препарат бронхолитического действия во время совместной прогулки без взрослых около села Большое Трифоново Свердловской области

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© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Шесть детей доставлены в больницу города Артемовского в Свердловской области с признаками медикаментозного отравления. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Установлено, что вечером 14 мая шесть детей - жителей Артемовского городского округа в возрасте от 9 до 13 лет - во время совместной прогулки в отсутствие взрослых около села Большое Трифоново нашли и употребили медицинский препарат бронхолитического действия. Дети были госпитализированы в больницу с признаками медикаментозного отравления. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, состояние детей удовлетворительное.

"Будут проверены условия проживания несовершеннолетних, дана оценка проведенной предупредительной работы органами профилактики, а также установлены причины нахождения несовершеннолетних без присмотра родителей. Кроме того, будут устанавливаться обстоятельства нахождения медицинских препаратов с истекшим сроком годности в лесополосе возле села Большое Трифоново", - резюмировали в пресс-службе надзорного ведомства.

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