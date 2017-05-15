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Автодорога Абатское - Викулово в Тюменской области временно закрыта из-за подтопления

Новости Урала
15 мая, 9:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

Движение между населенными пунктами осуществляется через дублирующие автодороги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Региональная автомобильная дорога Абатское - Викулово в Тюменской области временно закрыта из-за подтопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи с подтоплением временно закрыто прямое сообщение по автодороге Абатское - Викулово. Движение между населенными пунктами осуществляется через дублирующие автодороги", - говорится в сообщении.

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Кроме того, до 22:00 по местному времени (20:00 мск) 17 мая продлено ограничение проезда по региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково на участке от города Ишима до села Плешково. "Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области также добавили, что 100 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Свердловской области в случае необходимости готовы выдвинуться в Тюменскую область для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению подтопленных территорий. "Аэромобильная группировка оснащена необходимой техникой, аварийно-спасательным оборудованием и плавательными средствами, имуществом, позволяющим работать автономно в зоне чрезвычайной ситуации", - отметили в ведомстве.

В настоящее время из-за сложной гидрологической обстановки режим ЧС действует в городе Ишиме, Ишимском, Абатском и Казанском муниципальных районах Тюменской области.

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