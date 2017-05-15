В Тюменской области вдвое сократилось количество подтопленных жилых домов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Количество жилых домов в Тюменской области, подтопленных паводком, сократилось в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В городе Ишим и Ишимском районе остаются подтопленными 64 жилых дома и придомовых территории. Это на 66 жилых домов и придомовых территорий меньше, чем сутки ранее", - сказал собеседник агентства. Число подтопленных садоводческих участков не изменилось и по-прежнему превышает 6600.

Из зоны подтопления отселены 584 человека, каждый пятый из них - ребенок. В пунктах временного размещения остаются 175 человек. Еще 65 человек эвакуированы в Абатском районе в целях безопасности, туда сейчас идет паводковая волна.

"В зоне подтопления работает оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Владленом Аксеновым. Выполняется комплекс превентивных мероприятий, в том числе по укреплению дамб, оказывается адресная помощь населению, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды, информирование населения о выполняемых мероприятиях и складывающейся обстановке", - рассказали в МЧС.

Продолжают работу и территориальные подразделения Роспотребнадзора совместно с Россельхознадзором. Санитарно- эпидемиологическая обстановка находится под контролем, проводится вакцинация населения.

В борьбе с последствиями паводка задействованы аэромобильные группировки Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Главных управлений МЧС России по Тюменской и Курганской областям, Уральского спасательного центра МЧС России, спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России со специальным оборудованием и плавсредствами. "Всего к работам привлечены более 1890 человек и 330 единиц техники", - сказал представитель МЧС.