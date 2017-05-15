На Урале повредили мемориальную доску летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Злоумышленник повредил мемориальную доску Герою Советского Союза, летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи в поселке Билимбай Свердловской области, сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Памятную доску откроют в понедельник в честь 75-летия первого полета летчика на первом советском реактивном истребителе БИ-1.

"В дежурную часть полиции поселка Билимбай ночью поступило сообщение о том, что злоумышленник портит баннер с изображением летчика. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции, который по горячим следам задержал злоумышленника, им оказался житель города Верхняя Пышма, разнорабочий 1998 года рождения. Со слов задержанного, его якобы кто-то попросил это сделать. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал Горелых.

По словам представителей Евразийского фонда национального наследия "Строганофф", выступивших инициаторами установки памятной доски, злоумышленник изрезал тематический баннер на фасаде здания, где накануне установили мемориальную доску, были сколоты ее углы. "По-видимому, инициативы Фонда "Строганофф" по продвижению поселка Билимбай как исторического и культурного центра мешают. Подготовка к мероприятию скомкана, но она продолжается. Торжественная церемония открытия мемориальной доски сегодня состоится", - отметили инициаторы.

В поселке Билимбай Свердловской области 15 мая 1942 года состоялся первый полет БИ-1 - первого советского реактивного истребителя, который создали конструкторы А. Я. Березняк и А. М. Исаев. Полет совершил летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи. В марте 1943 года во время испытаний на максимальную выносливость истребителя произошла авиакатастрофа, в результате которой Бахчиванджи погиб.