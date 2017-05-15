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На Урал надвигается вторая волна майских заморозков

Новости Урала
15 мая, 10:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

В Свердловской области и в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Вторая волна майских заморозков с понижением температуры до -4 градусов надвигается на Свердловской область и Пермский край. Метеорологическое предупреждение опубликовали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"16 и 17 мая в Свердловской области и в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов", - сообщили в ведомстве.

Ранее с 5 по 7 мая в уральских регионах были зафиксированы заморозки - температура опускалась до 7 градусов с мокрым снегом.

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