На Урал надвигается вторая волна майских заморозков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Вторая волна майских заморозков с понижением температуры до -4 градусов надвигается на Свердловской область и Пермский край. Метеорологическое предупреждение опубликовали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"16 и 17 мая в Свердловской области и в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов", - сообщили в ведомстве.
Ранее с 5 по 7 мая в уральских регионах были зафиксированы заморозки - температура опускалась до 7 градусов с мокрым снегом.