Экс-замначальника ГИБДД по Магнитогорску осужден на пять лет за взятки и мошенничество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Суд приговорил экс-замначальника отдела ГИБДД управления МВД России по Магнитогорску (Челябинская область) Александра Абильева к пяти годам колонии общего режима за взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Абильев признан виновным по статьям УК РФ "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки", "Мелкое взяточничество". Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.
Судом и следствием установлено, что осужденный получал взятки, в том числе в виде различного имущества, от юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере пассажирских и грузовых перевозок, на общую сумму более 800 тыс. рублей.
"Используя свои служебные полномочия, он отдавал заведомо незаконные устные приказы подчиненным ему сотрудникам о неисполнении предусмотренной законом обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях. Также в 2015 году Абильев совершил хищение денежных средств путем злоупотребления доверием в размере 10 тыс. рублей за якобы оказанную помощь при сдаче экзамена на получение права управления транспортным средством. Следователем установлена причастность обвиняемого к совершению 17 преступных эпизодов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили также, что в ходе расследования уголовного дела начальнику главного управления МВД России по Челябинской области внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.