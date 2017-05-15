Движение на ледовой переправе через Обь в ЯНАО восстановлено после пяти дней шторма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Движение судов на воздушной подушке восстановлено после пяти дней шторма на переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Транспортное сообщение между городами Салехард - Лабытнанги восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 10 мая парализовано движение через Обь из-за штормового ветра с порывами до 15-20 м/с. Перевозка людей осуществлялась вертолетами.

По данным властей ЯНАО, ледоход на Оби находится в 90 км от границы с регионом.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек.