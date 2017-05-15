Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение на ледовой переправе через Обь в ЯНАО восстановлено после пяти дней шторма

Новости Урала
15 мая, 10:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

С 10 мая перевозка людей осуществлялась вертолетами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Движение судов на воздушной подушке восстановлено после пяти дней шторма на переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Транспортное сообщение между городами Салехард - Лабытнанги восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 10 мая парализовано движение через Обь из-за штормового ветра с порывами до 15-20 м/с. Перевозка людей осуществлялась вертолетами.

По данным властей ЯНАО, ледоход на Оби находится в 90 км от границы с регионом.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
2
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
3
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
4
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
5
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
"За мной стоит большая африканская семья": как русский сын нашел отца в Танзании
Темы дня
Загрузка...
Реклама