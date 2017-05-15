Режим ЧС введен в четвертом районе Тюменской области из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Викуловском муниципальном районе Тюменской области из-за паводка. Ранее он был введен в городе Ишим, в Ишимском, Абатском и Казанском муниципальных районах, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В Викуловском районе Тюменской области введен режим ЧС. Пик паводка в муниципалитете ожидается во вторник - четверг", - говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города снизился за сутки на 8 см и составляет 958 см. "Обстановка стабилизировалась, с 11 мая уровень воды в целом снизился на 24 см. По реке Ишим в районе села Абатское вода поднялась до 1145 см (опасный уровень 1225 см), за последние сутки прибавив 9 см. По реке Ишим в районе села Викулово уровень - 730 см (опасный уровень 1100 см), подъем воды за сутки 38 см", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что на территории города Ишима и Ишимского района подтоплено 64 дома, 6608 нежилых садоводческих участков, из зон подтопления эвакуированы 271 человек, в том числе 78 детей. На территории Абатского и Викуловского районов подтопленных домов нет.

Ранее сообщалось, что из-за подтопления временно закрыта региональная автомобильная дорога Абатское - Викулово. До 22:00 местного времени (20:00 мск) 17 мая продлено ограничение проезда по региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково на участке от города Ишима до села Плешково. Также завершены основные работы по защите от паводка участка федеральной автотрассы Тюмень - Омск на территории Абатского района.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области добавили, что в зонах подтопления усилены наряды полиции. "В настоящее время в городе Ишиме в охране общественного порядка задействовано 52 полицейских, 21 единица спецтехники, в Абатском районе несут службу в усиленном режиме 13 полицейских, 1 единица техники, в Викуловском районе - 6 полицейских, 3 единицы техники. Стражи правопорядка проводят беседы с жителями, помогают в перевозке вещей из затопленных домов", - уточнили в ведомстве.