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Прокуратура ХМАО выявила более сотни нарушений при подготовке к пожароопасному сезону

Новости Урала
15 мая, 12:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

В суды направлены восемь исков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выявила более 120 нарушений в ходе проверки готовности региона к пожароопасному сезону, в суды направлены восемь исков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура округа провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны лесов и территорий населенных пунктов от природных пожаров при подготовке к сезону 2017 года. Результаты показали, что уполномоченными органами не в полном объеме исполняются требования действующего в данной сфере законодательства. Прокурорами выявлено более 120 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 37 представлений, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлено восемь исковых заявлений, о недопустимости нарушений закона предостережено девять должностных лиц", - говорится в сообщении.

По выявленным нарушениям прокуратура также внесла представление заместителю губернатора округа, по итогам рассмотрения которого 13 виновных должностных лиц департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО и регионального бюджетного учреждения "База авиационной и наземной охраны лесов" привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, сообщает ведомство.

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