Прокуратура ХМАО выявила более сотни нарушений при подготовке к пожароопасному сезону

Команда Favorit Sailing Team успешно открыла парусный сезонНовости партнеров 15 мая, 13:19
Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономикуЭкономика и бизнес 15 мая, 12:47
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выявила более 120 нарушений в ходе проверки готовности региона к пожароопасному сезону, в суды направлены восемь исков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура округа провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны лесов и территорий населенных пунктов от природных пожаров при подготовке к сезону 2017 года. Результаты показали, что уполномоченными органами не в полном объеме исполняются требования действующего в данной сфере законодательства. Прокурорами выявлено более 120 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 37 представлений, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлено восемь исковых заявлений, о недопустимости нарушений закона предостережено девять должностных лиц", - говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям прокуратура также внесла представление заместителю губернатора округа, по итогам рассмотрения которого 13 виновных должностных лиц департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО и регионального бюджетного учреждения "База авиационной и наземной охраны лесов" привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, сообщает ведомство.