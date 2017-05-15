Ледоход на Оби в ЯНАО ожидается на неделю позже из-за морозной весны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Вскрытие льда на реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ожидается на неделю позже, чем в прошлом году, из-за морозной весны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"По прогнозам синоптиков, ледоход на реке в районе Салехарда ожидается не раньше 25 мая. Подъему воды мешает морозная весна", - сказали там. В ближайшие три дня на территории ЯНАО будет находиться арктический циклон, по ночам температура воздуха будет опускаться до минус 15 градусов.
По данным пресс-службы правительства ЯНАО, в прошлом году ледоход начался 19 мая. "Сейчас вскрытие льда отмечается на территории Ханты-Мансийского автономного округа - в 90 километрах от границы с Ямало-Ненецким автономным округом", - уточнили в пресс-службе.