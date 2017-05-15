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"Интер РАО" планирует ввести новый блок Верхнетагильской ГРЭС в ближайшие дни

Новости Урала
15 мая, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В компании пояснили, что задержка ввода блока №12 связана со сложными пуско-наладочными работами

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Задержка ввода блока №12 Верхнетагильской ГРЭС "Интер РАО" (Свердловская обл.) связана со сложными пуско-наладочными работами. Но компания рассчитывает ввести новый блок в эксплуатацию в ближайшее время, сообщили ТАСС в "Интер РАО".

"Причина - сложные пуско-наладочные работы. Мы должны были построить блок к ноябрю 2017 г., но в августе прошлого года посчитали, что сможем к маю 2017 г. , и взяли на себя повышенные обязательства. Но пуско-наладка заняла несколько больше времени, чем мы рассчитывали. В любом случае мы рассчитываем ввести энергоблок в ближайшие дни", - сказали в компании, отвечая на вопрос, чем обусловлена задержка ввода блока №12 Вехнетагильской ГРЭС.

Ранее СМИ сообщали, что наблюдательный совет НП "Совет рынка" на заседании на этой неделе рассмотрит вопрос о штрафе для "Интер РАО" за просрочку ввода блока №12 Верхнетагильской ГРЭС. В НП "Совет рынка" ТАСС эту информацию не комментируют.

Говоря о предполагаемом размере штрафа в "Интер РАО" отметили, что сумма штрафа будет "в разы меньше выручки, которую ежемесячно будет генерировать энергоблок".

Ранее член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов сообщил, что Верхнетагильскую ГРЭС компания планирует ввести во втором квартале текущего года.

Верхнетагильская ГРЭС расположена в городе Верхний Тагил Свердловской области. Установленная электрическая мощность станции - 615 МВт, тепловая - 265 Гкал/ч. Сообщалось, что с вводом нового 12-го блока мощность станции должна увеличиться до 1,5 ГВт.

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