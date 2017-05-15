Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нижнем Тагиле названы победители фестиваля Булата Окуджавы

Новости Урала
15 мая, 14:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

Обладателями денежных премий стали музыканты из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Полевского, Макушино, а также из Крыма

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Победители всероссийского фестиваля-конкурса "Возьмемся за руки, друзья...", посвященного творчеству барда и поэта Булата Окуджавы, объявлены в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Обладателями денежных премий стали музыканты из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Полевского, Макушино, а также из Крыма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Участников конкурса (отдельно солистов и ансамбли) члены жюри оценивали по трем номинациям - "исполнитель песен Булата Окуджавы", "исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку собственного сочинения" и "художественное слово - стихи, проза, литературно- музыкальные композиции по произведениям Булата Окуджавы". Обладателями звания лауреата и денежных премий стали трио "Северное сияние" из Верхней Пышмы, Светлана Домрачева и Наталья Казанцева из Полевского, Руслан Жусупов из Макушино, Михаил Грин из Екатеринбурга и Константин Вихляев из Крыма. Кроме того, тагильскому ансамблю "Лира" был присужден специальный приз главы города, и в качестве приза вручена концертная гитара", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что народный артист России Дмитрий Харатьян, чье выступление открыло фестиваль, дал высокую оценку работе по сохранению творческого наследия Булата Окуджавы, которая ведется на Среднем Урале. "Это замечательно, что люди так трепетно относятся к памяти Булата Окуджавы, его семьи. Погружаясь в атмосферу, испытываешь ощущения на каком-то эмоциональном уровне во многом благодаря тем, кто вдохнул жизнь в этот дом. Я уверен, что каждого человека, который придет в этот центр, наполнят эти окуджавовские интонации", - сказал Харатьян после посещения литературно-музейного центра Окуджавы в Нижнем Тагиле.

Булат Окуджава жил в Нижнем Тагиле в 1930-х годах, когда его отец Шалва Окуджава работал парторгом ЦК ВКП(б) на "Уралвагонстрое" (ныне "Уралвагонзавод"), а затем первым секретарем горкома ВКП(б) города. В 1938-м Шалва Окуджава был репрессирован. После переезда в Москву Окуджава дважды бывал в Нижнем Тагиле - в 1964 и 1994 годах. Бывая в городе, он останавливался в семьях работников завода, с которыми его с детства связывали дружеские отношения.

Фестиваль "Возьмемся за руки, друзья…" впервые прошел в Нижнем Тагиле в 2014 году. В мае 2015 года в доме, где жила семья поэта, был открыт литературно-музейный центр "Дом Булата Окуджавы". Главным событием фестиваля прошлого года стал спектакль "Батальное полотно", созданный по мотивам произведений Окуджавы. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 60 творческих коллективов и сольных исполнителей из Уральского федерального округа, Республики Крым и Тверской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
Суд отказался арестовывать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы
6
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
7
Volkswagen отзывает в России 14 тысяч автомобилей Audi
Темы дня
Загрузка...
Реклама