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Свердловские власти до конца года решат вопрос с долгами за электроэнергию и тепло

Новости Урала
15 мая, 15:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

По данным "Свердловскэнергосбыта", учреждения, финансируемые из областного бюджета, должны 58 млн рублей за электроэнергию, 41 млн рублей - за тепло

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© ТАСС/Владимир Смирнов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по Свердловской области до конца года решит проблему долга бюджетных организаций за электроэнергию и тепло, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы "Свердловскэнергосбыта", учреждения, финансируемые из областного бюджета, должны 58 млн рублей за электроэнергию, 41 млн рублей - за тепловую энергию. Задолженность муниципальных бюджетных организаций по договорам энергоснабжения составила 103 млн рублей, по договорам теплоснабжения - 118 млн рублей.

"До конца года ситуация нормализуется и все погасят. Средства на эти цели будут учтены при корректировке бюджета", - пояснили в пресс-службе министерства.

По данным "Свердловскэнергосбыта", сейчас учреждения платят долги 2016 года из лимитов 2017 года, что приведет к недоплате энергопотребления текущего года. Злостными неплательщикам за электроэнергию являются учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Свердловской области (47,5 млн рублей). Минздрав нарастил долг и за потребленную тепловую энергию - 15,2 млн рублей. Второе место занимают учреждения Министерства образования региона - 14,4 млн рублей.

В "Свердловскэнергосбыте" добавили, что средняя сумма долга местных бюджетов за энергоресурсы - 3 млн рублей. "При этом есть муниципальные образования с рекордными задолженностями, такие как Тугулымский городской округ - 11,5 млн рублей, Ивдельский городской округ - 45,7 млн. Задолженность бюджетных учреждений стала причиной дефицита собственных средств у энергосбытовой компании, что приводит к последующему перекрестному субсидированию. Сложившаяся ситуация влияет на надежность ресурсоснабжения добросовестных потребителей", - подчеркнули в пресс-службе.

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