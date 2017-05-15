Мемориальную доску летчику-испытателю Бахчиванджи открыли в Билимбае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Мемориальная доска, посвященная памяти Героя Советского Союза, летчика- испытателя Григория Бахчиванджи, открыта в поселке Билимбай Свердловской области. Повреждения, которые накануне злоумышленник нанес памятному знаку и его оформлению, будут устранены в ближайшее время, сообщили ТАСС в Евразийском фонде национального наследия "Строганофф".

Мемориальная доска открыта в честь 75-летия первого полета Бахчиванджи на первом советском реактивном истребителе БИ-1. "В честь знаменательной даты в Билимбае прошел торжественный митинг, на здании Дома народной культуры фонда "Строганофф", который расположен на улице, названной в честь Бахчиванджи, открыта мемориальная доска прославленному летчику", - сказали в фонде.

Ранее сообщалось, что накануне открытия памятного знака злоумышленник повредил мемориальную доску, а также баннер на фасаде здания с изображением летчика и истребителя БИ-1. "Повреждения будут устранены в ближайшее время", - уточнили в фонде.

В поселке Билимбай Свердловской области 15 мая 1942 года состоялся первый полет БИ-1 - первого советского реактивного истребителя-перехватчика, который в сжатые сроки для обороны Москвы и Сталинграда во время Великой Отечественной войны создали конструкторы А. Я. Березняк и А. М. Исаев. Полет совершил летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи. За 60 секунд самолет поднимался на высоту 840 метров при максимальной скорости 400 км/ч и максимальной скороподъемности 23 м/с.

В марте 1943 года во время испытаний на максимальную выносливость истребителя произошла авиакатастрофа, в результате которой Бахчиванджи погиб. Из-за неудачного полета было решено отменить производство самолета БИ-1.