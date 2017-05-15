В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация с ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Напряженная ситуация с ВИЧ-инфекцией сохраняется в Челябинской области, где за последние 10 лет произошел двукратный рост заболеваемости среди работающего населения, сообщили в пресс- службе регионального Управления Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской области сохраняется напряженной. По уровню пораженности Южный Урал входит в десятку регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Особенностями эпидемиологической ситуации текущего периода являются: увеличение полового пути передачи ВИЧ до 53,8%, изменения в социальной структуре заболевших. При сохраняющейся высокой доле ВИЧ-инфицированных среди неработающих за последние 10 лет произошел рост заболеваемости вдвое среди работающего населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наметилась тенденция на сокращение количества женщин детородного возраста, обследуемых на ВИЧ. В результате в регионе наблюдается рост числа детей, у которых диагностируют опасную инфекцию.

"Еще одной неблагоприятной тенденцией является неуклонный рост числа больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулеза. За 2016 год зарегистрировано 1494 случая активной формы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. ВИЧ- инфекция является основной причиной в структуре смертности от инфекционных заболеваний. В 2016 году в Челябинской области зарегистрировано 679 летальных исходов от ВИЧ, в том числе 159 из вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что Челябинская область поддержала инициативу проведения Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". В регионе, помимо массовых акций, пройдут специализированные семинары-тренинги для студентов, флэшмобы с участием спортсменов Южного Урала, экспресс- тестирование в трудовых коллективах. Неделя экспресс- тестирования на ВИЧ и гепатит С пройдет в Челябинске в рамках ежегодной Всероссийской акции, приуроченной ко Дню памяти умерших от СПИДа. День памяти жертв СПИДа отмечается в третье воскресенье мая и в этом году приходится на 21 мая.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала 2016 года антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ получали 9349 человек.