Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация с ВИЧ

Новости Урала
15 мая, 16:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

За последние 10 лет в регионе произошел двукратный рост заболеваемости среди работающего населения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Напряженная ситуация с ВИЧ-инфекцией сохраняется в Челябинской области, где за последние 10 лет произошел двукратный рост заболеваемости среди работающего населения, сообщили  в пресс- службе регионального Управления Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской области сохраняется напряженной. По уровню пораженности Южный Урал входит в десятку регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Особенностями эпидемиологической ситуации текущего периода являются: увеличение полового пути передачи ВИЧ до 53,8%, изменения в социальной структуре заболевших. При сохраняющейся высокой доле ВИЧ-инфицированных среди неработающих за последние 10 лет произошел рост заболеваемости вдвое среди работающего населения", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилось

В пресс-службе отметили, что наметилась тенденция на сокращение количества женщин детородного возраста, обследуемых на ВИЧ. В результате в регионе наблюдается рост числа детей, у которых диагностируют опасную инфекцию.

"Еще одной неблагоприятной тенденцией является неуклонный рост числа больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулеза. За 2016 год зарегистрировано 1494 случая активной формы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. ВИЧ- инфекция является основной причиной в структуре смертности от инфекционных заболеваний. В 2016 году в Челябинской области зарегистрировано 679 летальных исходов от ВИЧ, в том числе 159 из вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что Челябинская область поддержала инициативу проведения Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". В регионе, помимо массовых акций, пройдут специализированные семинары-тренинги для студентов, флэшмобы с участием спортсменов Южного Урала, экспресс- тестирование в трудовых коллективах. Неделя экспресс- тестирования на ВИЧ и гепатит С пройдет в Челябинске в рамках ежегодной Всероссийской акции, приуроченной ко Дню памяти умерших от СПИДа. День памяти жертв СПИДа отмечается в третье воскресенье мая и в этом году приходится на 21 мая.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала 2016 года антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ получали 9349 человек.

Смотрите также

Заболеваемость ВИЧ на Среднем Урале в I квартале выросла почти на 10%

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
4
Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Инфляция в России уже достигла уровня в 4%
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама