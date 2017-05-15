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Опасный для здоровья уровень смога ожидается в двух городах Челябинской области

Новости Урала
15 мая, 16:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

Жителям Челябинска и Сатки в МЧС рекомендовали при таких погодных условиях употреблять как можно больше жидкости

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Челябинской области предупреждает жителей об опасном уровне смога в двух городах региона: Челябинске и Сатке. Об этом  сообщили в ведомстве.

"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории населенных пунктов Челябинск и Сатка в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при таких погодных условиях нужно употреблять как можно больше жидкости. "Южноуральцам рекомендовано не выходить из дома без необходимости, употреблять как можно больше воды, предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции... При задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок", - уточнили в МЧС.

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