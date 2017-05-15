Опасный для здоровья уровень смога ожидается в двух городах Челябинской области

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 маяСпорт 15 мая, 17:26
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мираСпорт 15 мая, 17:16
Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетикеСпорт 15 мая, 17:14
ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окноСпорт 15 мая, 17:08
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в РимеСпорт 15 мая, 17:03
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендиксаОбщество 15 мая, 16:53
Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПКНовости партнеров 15 мая, 16:51
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 годуПроисшествия 15 мая, 16:48
Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой областиНовости партнеров 15 мая, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Челябинской области предупреждает жителей об опасном уровне смога в двух городах региона: Челябинске и Сатке. Об этом сообщили в ведомстве.
"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории населенных пунктов Челябинск и Сатка в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при таких погодных условиях нужно употреблять как можно больше жидкости. "Южноуральцам рекомендовано не выходить из дома без необходимости, употреблять как можно больше воды, предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции... При задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок", - уточнили в МЧС.