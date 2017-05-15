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В Екатеринбурге открыт оперблок для проведения сложных нейрохирургических операций

Новости Урала
15 мая, 17:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

Операционный блок городской клинической больницы № 40 позволит увеличить число операций в регионе на 20%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Операционный блок нейрохирургической службы городской клинической больницы № 40 открыт в Екатеринбурге после двухлетнего капремонта. Современный оперблок, в создание которого было направлено 40,5 млн рублей, позволит увеличить число операций в регионе на 20%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С открытием этого самого современного операционного блока больница превращается в городской, региональный и межрегиональный центр, который, по оценкам экспертов, позволит увеличить количество операций на 20%. Это очень важное событие для Екатеринбурга, области и всей страны. Наличие суперсовременных операционных мощностей - это одно из обязательных условий проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, это то самое наследие, которое необходимо городу и жителям области", - передает пресс- служба слова главы региона Евгения Куйвашева.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отметил, что ремонт операционного блока велся в течение двух лет таким образом, чтобы не прекращалась операционная деятельность. Объем финансирования работ составил 40,5 млн рублей.

"В ходе капремонта осуществлены уникальные технологические решения: кроме стандартного набора помещений создана палата пробуждения - специальное помещение для наблюдения за пациентом после операции, внедрен новый принцип работы высокоточных операционных микроскопов, все технологическое оборудование вынесено за пределы операционного блока для автоматического управления всеми параметрами операционной зоны", - отметили в пресс-службе.

По словам главного врача ГКБ № 40 Александра Прудкова, оперблок даст новые возможности для обучения молодых специалистов. "Здесь самое современное оборудование, например, электронные микроскопы, которые позволяют в определенных режимах работы отличать опухолевые ткани от здоровых тканей. У нас появилась видеотрансляция изображений с микроскопа на монитор, чтобы вся бригада видела операционное поле. Это дает новые возможности для обучения молодых специалистов, проведения мастер-классов и конференций, которых у нас в стенах горбольницы проходит очень много", - пояснил Прудков.

Он отметил, что операционный блок оснащен специальной системой вентиляции и кондиционирования. "Фактически это самая современная система создания микроклимата с определенными параметрами влажности, температурного режима, обеспечения подачи стерильного воздуха на операционный стол", - добавил Прудков.

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