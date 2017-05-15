Тюменские власти подобрали квартиры для пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Тюменской области подобрали квартиры для жителей домов, которые будут непригодны для жилья после схода воды, сообщил глава региона Владимир Якушев.

"Что касается работы комиссии по оценке ущерба, 16 домов после того, как вода выйдет, будут непригодны для проживания: это 15 индивидуальных и один 12-квартирный дом. Сегодня мы уже занимаемся и частично подобраны квартиры, куда мы будем переселять людей", - сказал Якушев на совещании по ликвидации последствий паводков и пожаров в Сибири и на Урале.

Он отметил, что квартиры эти достаточно качественные, в кирпичных домах, один из которых уже сдан, а второй сдадут через месяц. Но, по его словам, существуют некоторые особенности, связанные с тем, что в садоводческих товариществах есть дома, которые являются для пострадавших единственным жильем.

"По нашей оценке, это порядка 48 домов. Сегодня подтвердилось 18, поэтому эту работу мы тоже проводим... Куда переселять этих людей, мы тоже определимся", - сообщил Якушев. Он добавил, что финансовые ресурсы для этого есть.

Кроме того, губернатор рассказал, что выплата компенсаций производится в полном объеме, и эта процедура завершится в ближайшие два дня.

По его данным, в пунктах временного размещения на утро понедельника находились 162 человека, в том числе 42 ребенка, порядка 20 человек покидают ПВР в понедельник в связи с тем, что ситуация стабилизировалась и вода начала уходить из домов. Подтопленными остаются 60 домов, а также 6 тыс. 608 садоводческих участков.