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На Урале выписаны 18 детей, госпитализированных с подозрением на менингит

Новости Урала
16 мая, 8:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

Всего по состоянию на 10 мая было зарегистрировано 24 случая энтеровирусной инфекции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Восемнадцать детей, воспитанников детского сада и учеников школы села Тюнево в Тюменской области, которые были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу с подозрением на вирусный менингит, выписаны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"18 жителей села Тюнево уже выписаны, оставшиеся находятся в удовлетворительном состоянии. Они проходят необходимый курс лечения, который предполагает нахождение в стационаре определенное количество дней. Также шесть обратившихся отказались от госпитализации, но все были обследованы, чтобы исключить энтеровирусную инфекцию", - сказали там.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора пояснили, что по состоянию на 10 мая было зарегистрировано 24 случая энтеровирусной инфекции. Занятия в школе и детском саду села Тюнево были приостановлены. В рамках санитарно-эпидемиологического расследования начато проведение надзорных мероприятий в отношении ООО "Радуга+" - организатора питания. По факту госпитализации детей организована доследственная проверка.

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