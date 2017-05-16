На Урале выписаны 18 детей, госпитализированных с подозрением на менингит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Восемнадцать детей, воспитанников детского сада и учеников школы села Тюнево в Тюменской области, которые были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу с подозрением на вирусный менингит, выписаны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"18 жителей села Тюнево уже выписаны, оставшиеся находятся в удовлетворительном состоянии. Они проходят необходимый курс лечения, который предполагает нахождение в стационаре определенное количество дней. Также шесть обратившихся отказались от госпитализации, но все были обследованы, чтобы исключить энтеровирусную инфекцию", - сказали там.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора пояснили, что по состоянию на 10 мая было зарегистрировано 24 случая энтеровирусной инфекции. Занятия в школе и детском саду села Тюнево были приостановлены. В рамках санитарно-эпидемиологического расследования начато проведение надзорных мероприятий в отношении ООО "Радуга+" - организатора питания. По факту госпитализации детей организована доследственная проверка.