Полиция проверяет инцидент в Челябинске, где охранники супермаркета избили инвалида

ФАС предложила обнулить субсидии для "Федеральной пассажирской компании" на 2017-2018 гг.Транспорт 16 мая, 10:27
Всероссийский день массового футбола пройдет в "Лужниках" 20 маяСпорт 16 мая, 10:24
"Металлург" может обсудить с Малкиным возвращение в клуб на олимпийский сезонСпорт 16 мая, 10:21
Обвинение просит для экс-сенатора Цыбко 14 лет колонии строгого режимаПроисшествия 16 мая, 10:11
Российский сегмент МКС до конца года избавится от зависимости от американских систем связиКосмос 16 мая, 10:07
ФК "Динамо" планирует переехать на новый стадион к началу сезона-2018/19Спорт 16 мая, 10:03
Деловая программа "WorldSkills Краснодар". ВидеотрансляцияОбщество 16 мая, 10:02
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГМеждународная панорама 16 мая, 9:49
Блины, борщ и "сухой закон": как сборная России по хоккею питается на чемпионате мираСпорт 16 мая, 9:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту избиения инвалида охранниками супермаркета в Челябинске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками УМВД России по Челябинску проводится проверка по факту заявления инвалида 2-й группы, 1975 года рождения, о применении к нему насилия со стороны охранников супермаркета и хищения у него денежных средств. Все участники инцидента установлены, полицейские выясняют роль каждого из них", - сообщила она.
По данным МВД, двое мужчин подошли к инвалиду, представившись охранниками магазина, и сказали, что подозревают его в краже товара и потребовали предъявить содержимое карманов. В ответ потерпевший попросил пригласить в магазин полицейских для проведения досмотра. Вместо этого мужчины завели покупателя в подсобное помещение и несколько раз ударили его по голове и телу, при этом пострадавший обнаружил отсутствие принадлежащих ему 2 тыс. рублей.
В результате проверки будет принято процессуальное решение.