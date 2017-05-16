Полиция проверяет инцидент в Челябинске, где охранники супермаркета избили инвалида

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту избиения инвалида охранниками супермаркета в Челябинске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Челябинску проводится проверка по факту заявления инвалида 2-й группы, 1975 года рождения, о применении к нему насилия со стороны охранников супермаркета и хищения у него денежных средств. Все участники инцидента установлены, полицейские выясняют роль каждого из них", - сообщила она.

По данным МВД, двое мужчин подошли к инвалиду, представившись охранниками магазина, и сказали, что подозревают его в краже товара и потребовали предъявить содержимое карманов. В ответ потерпевший попросил пригласить в магазин полицейских для проведения досмотра. Вместо этого мужчины завели покупателя в подсобное помещение и несколько раз ударили его по голове и телу, при этом пострадавший обнаружил отсутствие принадлежащих ему 2 тыс. рублей.

В результате проверки будет принято процессуальное решение.