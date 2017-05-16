В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели с вертолета места подтоплений

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ИШИМ, /Тюменская область/, 16 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Тюменской области Владимир Якушев осмотрели с вертолета места подтоплений в Ишимском районе.
Как передает корреспондент ТАСС, министр с оперативной группой МЧС и губернатором области из Тюмени прилетел на вертолете в Ишим. С борта вертолета они осмотрели подтопленные места, в частности в Абатском и Ишимском районах.
Глава МЧС во вторник в Ишиме посетит пункты временного размещения для жителей района, которые пострадали от паводка, и проведет заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Тюменской области. Глава МЧС также посетит затопленные районы и пообщается с местными жителями.
В результате паводка в Тюменской области остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территории, где живут 174 человека, в том числе 48 детей, и более 6,6 тыс. нежилых садоводческих участков. Из затопленных районов отселены 584 человека, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, в том числе 45 детей, размещены в пунктах временного размещения.
Пучков ранее доложил президенту, что наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в 11 российских регионах, причем "основной удар стихии пришелся на Тюменскую область".