В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели с вертолета места подтоплений

Глава МЧС России Владимир Пучков (второй справа) во время перелета в подтопленный город Ишим © Михаил Почуев/ТАСС

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Глава МЧС России Владимир Пучков (второй справа) во время перелета в подтопленный город Ишим © Михаил Почуев/ТАСС

ИШИМ, /Тюменская область/, 16 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Тюменской области Владимир Якушев осмотрели с вертолета места подтоплений в Ишимском районе.

Как передает корреспондент ТАСС, министр с оперативной группой МЧС и губернатором области из Тюмени прилетел на вертолете в Ишим. С борта вертолета они осмотрели подтопленные места, в частности в Абатском и Ишимском районах.

Глава МЧС во вторник в Ишиме посетит пункты временного размещения для жителей района, которые пострадали от паводка, и проведет заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Тюменской области. Глава МЧС также посетит затопленные районы и пообщается с местными жителями.

В результате паводка в Тюменской области остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территории, где живут 174 человека, в том числе 48 детей, и более 6,6 тыс. нежилых садоводческих участков. Из затопленных районов отселены 584 человека, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, в том числе 45 детей, размещены в пунктах временного размещения.

Пучков ранее доложил президенту, что наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в 11 российских регионах, причем "основной удар стихии пришелся на Тюменскую область".