МЧС окажет всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Тюменской области

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ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. МЧС России окажет всю необходимую помощь местным жителям, пострадавшим от паводка в Тюменской области. Об этом заявил глава министерства Владимир Пучков.
Во вторник в ходе рабочей поездки по Тюменской области он посетил город Ишим и осмотрел затопленные в результате паводка районы. В одном из пунктов временного размещения он пообщался с жителями Ишимского района. Пучков и губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказали жителям о том, какие меры принимаются для стабилизации паводковой обстановки. "Самый сложный этап у нас еще впереди - когда сойдет вода, мы должны восстановить всю инфраструктуру", - отметил министр.
По его словам, системы инженерных коммуникаций и затопленные дороги будут восстановлены. Кроме того, МЧС и правительство области продолжат работы по укреплению дамбы в районе реки Ишим.
"Как только сойдет вода, будут сформированы оценочные комиссии. Именно они займутся оценкой ущерба, нанесенного паводком. Кроме того, мы продолжим наращивать группировку в Тюменской области, будут формироваться комплексные бригады, которые помогут жителям в восстановлении пострадавшего имущества, очистке и уборке территории от мусора и грязи", - сказал глава МЧС, поблагодарив жителей подтопленных районов за проявленное понимание в связи со сложившейся ситуацией.
По последним данным, в результате паводка в Тюменской области остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территорий с населением 174 человека, а также более 6,6 тыс. садоводческих участков в пойме реки Ишим. Из-за паводка отселены около 600 человек, 175 человек, в том числе 45 детей, в настоящее время проживают в пунктах временного размещения. Накануне о сложной паводковой ситуации в 11 российских регионах Пучков доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в Иркутске. Сразу после совещания Пучков вылетел в Тюмень, где на месте контролирует меры, которые принимаются для стабилизации паводковой обстановки.