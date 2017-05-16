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Нацгвардия и ФСБ начали трехдневные учения на Белоярской АЭС

Новости Урала
16 мая, 12:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

Руководство БАЭС в обращении к жителям Заречного призвало при виде перемещений войсковых подразделений и техники в районе станции проявить понимание и сохранять спокойствие

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии РФ и свердловского управления ФСБ России проводят 16-18 мая учения по обеспечению безопасности на Белоярской АЭС в Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

"В период с 16 по 18 мая 2017 года в районе расположения Белоярской АЭС запланировано проведение тактико-специальных учений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и управления ФСБ России по Свердловской области с привлечением службы безопасности Белоярской АЭС. Цель учений - отработка взаимодействия личного состава подразделений, обеспечивающих защищенность Белоярской АЭС", - говорится в сообщении.

Руководство Белоярской АЭС также распространило обращение к жителям города Заречного, в котором находится станция. "Просьба к населению при виде перемещений войсковых подразделений и техники в районе атомной станции проявить понимание и сохранять спокойствие: проводятся плановые учения", - сказано в обращении.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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