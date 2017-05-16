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Тюменские ученые создали робота, передающего на расстояние тактильные ощущения

Новости Урала
16 мая, 12:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

Технологию планируют использовать для работы в радиоактивной и химически зараженной местности, на дне океана и в космосе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) создали робота, подключаясь к которому человек, пользуясь специальным устройством, сможет не только видеть изображение той местности, где находится робот, но также слышать звуки и осязать расположенные там объекты. Технологию планируют использовать для работы в радиоактивной и химически зараженной местности, на дне океана и в космосе, сообщили в пресс-службе вуза.

"Сотрудники Центра научного творчества и робототехники ТюмГУ создали робота телеприсутствия. Устройство, названное "Аватар S", транслирует звуки, видео и некоторые осязательные ощущения и передает их пользователю в специальном шлеме для работы в опасных средах. Проект был представлен на первом хакатоне по дополненной и виртуальной реальностям "КиберРоссия" и стал победителем", - сказали в пресс-службе.

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По словам автора проекта Сергея Балаховцева, робота можно устанавливать в любой точке планеты и подключаться к нему по интернету. "Сам человек может делать это с помощью очков виртуальной реальности и "присутствовать" именно в том месте, где он (робот - прим. ТАСС) находится, слышать, принимать трехмерные изображения оттуда, манипулировать объектами в другой местности, осязать их, чувствовать, какие они на ощупь, путем инерционного давления. Мы впервые защитились с этим проектом, который уже физически реализован для передачи тактильных ощущений по глобальным сетям", - отметил он.

В пресс-службе уточнили, что данная модель, в отличие от имеющихся аналогов, передает пакетом широкий спектр данных и решает комплексные задачи. "По сути, мы можем с помощью этой технологии погружаться в любую точку планеты, присутствовать там. Это новый виток в системах телекоммуникации", - подчеркнул Балаховцев.

Ранее сообщалось, что специалисты Центра научного творчества и робототехники ТюмГУ приступили к созданию макетов с чувствительными "нервами" для проведения учебных медицинских операций, финансирование на реализацию проекта было получено благодаря победе в конкурсе федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере "УМНИК". Работа по проекту в данное время идет с Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени, где тестировали устройства, сделанные в ТюмГУ. По словам ученых, интерактивные макеты позволят увидеть полную картину проведенной учебной операции с возможностью рассмотреть каждый ее этап. Программа поможет провести итоговый анализ, откорректировать процесс предстоящей реальной операции: оценить точность, скорость проведения операции, дать рекомендации по оптимальному ходу, оптимальному набору инструментов и хирургических приемов.

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