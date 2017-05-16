Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" снизилась за 1-й квартал 2017 года на треть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана, корпорация "ВСМПО- Ависма" (входит в "Ростех"), снизила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2017 года на треть (на 34%). Об этом сообщается в отчете компании.

Чистая прибыль за январь-март 2017 года составила 5,07 млрд рублей (7,67 млрд рублей за аналогичный период прошлого года - прим. ТАСС), выручка - 17,9 млрд рублей (против 18,5 млрд рублей).

Дебиторская задолженность корпорации увеличилась с 16,2 млрд рублей в конце 2016 года до 20,1 млрд рублей. Кредиторская задолженность сократилась с 8,12 млрд рублей до 6,46 млрд рублей.

"Наличие просроченной кредиторской задолженности вызвано уточнением банковских реквизитов, необходимых для оплаты выставленных счетов, или отсутствием необходимого полного пакета документов, требуемых для проведения оплаты. По некоторым договорам оплата должна производиться при подписании актов выполненных работ, которые не были представлены контрагентами на отчетную дату. Санкции, налагаемые на эмитента, условиями договоров не предусмотрены", - говорится в отчете.

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титановых сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. ВСМПО является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов Boeing Commercial Airplanes.